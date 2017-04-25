Manisa Merkezli Fetö Operasyonu

MANİSA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Başka bir operasyon kapsamında da Kula ile Akhisar İlçesi'nde 2 kişi gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içinde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen avukatlar H.İ., K.Ç., B.Y., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ/PDY'ye yönelik bir başka operasyonda Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.



ÖNCEKİ OPERASYONA 13 TUTUKLAMA



Öte yandan, geçen 14 Nisan'da Manisa il merkezi ile Alaşehir, Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak, Manisa T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 11 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Manisa