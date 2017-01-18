Manisa Merkezli 4 İlde Fetö Ablası Operasyonuna 13 Gözaltı

MANİSA merkezli 4 ilde bu sabah FETÖ/PDY'nin 'abla' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kadından 13'ü gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah Manisa merkezli İstanbul, İzmir ve Kütahya'da, FETÖ/PDY'nin 'abla' yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün 'abla' yapılanmasından olduğu, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütün alt kademelerinde görev aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 17 kadından 13'ü gözaltına alındı. 4 kişinin ise arandığı öğrenildi.



Gözaltına alınanlar arasında partinin genel merkezince geçen ay görevinden alınan AK Parti İl Başkanı Zülfikar Gürcan'ın, evli olan kız kardeşi S.H.'nin, Manisa İl eski sağlık müdürü ve şimdi aile hekimi olarak görev yapan Metin Kaplan'ın eşi F.B.K.'nin da yer aldığı öğrenildi. - Manisa