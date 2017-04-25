Manisa Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.

Manisa Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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