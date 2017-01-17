Manisa Maket Cep Telefonlarını Çalan Genci Babası Polise Teslim Etti

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, bir mağazanın vitrin camını tuğla ile kırarak gerçek sandığı maket cep telefonlarını çalarak kaçan 16 yaşındaki M.T.'yi, babası polise teslim etti.



Olay, geçen Cuma günü saat 04.45'de Konuk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazanın camını tuğla ile kırarak vitrindeki maket cep telefonlarını gerçek zannederek çalan M.T. güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sabah işyerine gelen Hasacar, dükkanının vitrin camının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Hırsızlık anının güvenlik kamerası kayıtları televizyonlardaki haber bültenlerinde yayınlanınca oğlunun hırsızlık yaptığını anlayan M.T.'nin babası, oğlunu polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., ifadesi ertesi gün alınmak üzere serbest bırakıldı.