Manisa Mahallinin Baz Istasyonu Tepkisi

Manisa'da, 10 bin vatandaşın yaşadığı Akpınar Mahallesi'nde kurulan baz istasyonu, vatandaşın öfkelenmesine yol açtı. Kuruluş sırasında polisin geniş güvenlik önlemi alırken, öfkeli mahalleli sağlıklarıyla oynandığını ileri sürerek, baz istasyonunu istemediklerini söyledi. Şehzadeler'deki Akpınar Mahallesi 232 Sokak'ta kurulan baz istasyonu, vatandaşın tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri ile baz istasyonu kurulumunda çalışan işçileri karşı karşıya getiren baz istasyonu için polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Asayiş ve karakol ekiplerinin yanı sıra motosikletli ve çevik kuvvette görevli polis memurları, baz istasyonu kurumununda çevrede önlem aldı. Ekiplerden bazılarının uzun namlulu silahlar taşıdığı da görüldü. Son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle önlemlerin üst seviyede alındığı öğrenildi.



Topluluk adına konuşan Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, "Bu baz istasyonunun kurulmasını asla istemiyoruz. Çünkü sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlı olduğuna dair, İl Sağlık Müdürlüğümüzden de bilgi aldık. Yerleşim alanı içerisinde baz istasyonu kesinlikle istemiyoruz. Mahallenin dışına kursunlar. Şuanda burası imarsız olan bir yer. İmarsız yere hangi şirket kim kanunsuz bir şekilde kanunlaştırarak baz istasyonu kurabiliyor. Buna da anlam veremiyorum. Mahalleli olarak zehir saçan bu baz istasyonlarından şikayetçiyiz. Manisa Valimize, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanlarımızın yanı sıra Manisa milletvekillerimize çağrıda bulunuyorum. Kime ne sorumluluk düşüyorsa buna engel olunmasını istiyoruz. Çevik kuvvet polisi ile burada baz istasyonu kuruluyor. Burada kaba kuvvetle kuruluyor. Bu durumu şiddetle kınıyorum. Her şey para demek değildir. Burada insan sağlığı üzerinde oynanıyor. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.



Açıklama yapan mahaleli, sesizce dağıldı. Baz istasyonunun kurulumunun 3-4 gün süreceği belirtildi.