Manisa Madalya Canavarı Emine, Manisa'yı Gururlandırdı

Madalya canavarı Emine, Manisa'yı gururlandırdı



MANİSA'nın Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde judo sporcusu 12 yaşındaki Emine Mihrace Çelen, 2 yıl önce başladığı bu spor dalında başarıya doymuyor. Bir yılda katıldığı çeşitli organizasyonlarda kariyerine 9 madalya sığdıran Çelen, son olarak geçen ay Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde 2 yıl önce judo eğitimi almaya başlayan ortaokul öğrencisi Emine Mihrace Çelen, son bir yılda katıldığı şampiyonların hepsinden madalyayla döndü. Bir yılda 9 madalya kazanan genç judocu, son olarak Antalya'da geçen aralık ayı sonunda yapılan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Bugüne kadar girdiği tüm müsabakalarda birinciliği kazanan Çelen, adından söz ettirmeyi başardı.



"BU BAŞARI HEPİMİZİN BAŞARISI"



Eğitmeni Ali Atmaca eşliğinde günde 4 saat çalışan Çelen, tek hedefinin milli sporcu olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Yakınları ve arkadaşlarının kendisine destek verdiğini söyleyen Çelen, "Bu başarı sadece benim değil, başta beni büyüten anne ve babamın, Ali Atmaca hocamın ve tüm sporcu arkadaşlarımızın başarısıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"OLİMPİYATLARDA MADALYA BEKLİYORUZ"



Genç judocunun kısa zamanda çok büyük başarılara imza attığına dikkati çeken eğitmeni Ali Atmaca ise "Emine, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Kısa sürede arkadaşlarının arasından sıyrılarak bu duruma geldi. İnşallah milli takımada girecek. Biz ondan olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Yunusemre Belediyespor'da geniş kadromuz var. Emine en iyilerinden biri. Emine'nin böyle bir spor dalında başarılı olması onun yeteneğini ortaya koyuyor. Çünkü yaşıtları arasından kısa sürede bu şekilde sıyrılması kolay değil. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.