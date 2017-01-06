Manisa Lodos Seyir Halindeki Tır'ı Devirdi

Lodos seyir halindeki TIR'ı devirdi



MANİSA'da etkili olan kuvvetli lodos fırtınası yalıtım malzemesi yüklü TIR'ı devirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan TIR'dan yola az miktarda malzeme saçıldı.



İzmir'in Tire İlçesi'ndeki bir fabrikadan yüklediği yatılım malzemelerini bugün saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Karaağaçlı Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı çift dorseli TIR, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Şoför Özeger, Manisa Çevreyolu'na geldiğinde saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos fırtınası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan TIR, devrildi. TIR şoförü Özeger kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen TIR'dan her biri yaklaşık 2 metre boyunda 1 metre enindeki az miktardaki poşetlenmiş yalıtım malzemesi yola saçıldı. Devrilen TIR ve yola saçılan yalıtım malzemeleri vinç yardımıyla kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.