Manisa Kitap Günleri Başladı

Manisa Kitap Günleri Manisa Fuar Merkezi'nde başladı. Çok sayıda yayınevi ve ünlü yazarlara ev sahipliği yapacak olan etkinlik 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.



Kitapseverlerin merakla beklediği Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilere açtı. Ülkenin belli başlı en saygın yayınevlerinin katıldığı etkinlik kapsamında tanınmış yazarlar Manisa'ya gelerek kitaplarını imzalayacaklar. Kitapseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan Kitap Günleri, Manisa Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla SNS Fuarcılık tarafından organize edilen Kitap Günleri'ne ilişkin olarak SNS Fuarcılık yetkilisi Naime Simsaroğlu şu bilgileri verdi: "Ünlü yazarları ve yayınevlerini Manisalı kitapseverlerle buluşturuyoruz. Gerçekten ülkemizin en saygın yayınevleri, en kaliteli yayınları bu etkinlikte yer alıyor. Ayrıca birçok yazar etkinlik kapsamında imza günü düzenleyecek. Ünlü yazarlar gelecek. Bütün kitap dostlarını bekliyoruz."



Kitap günleri 25 Nisan tarihine kadar 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 25-30 Nisan tarihleri arasında ise ziyaret saati 11.00'de başlayıp 23.00'e kadar devam edecek.



Manisa Kitap Günleri'ne katılacak olan yazarlar ise şöyle açıklandı: "Deniz Erbulak, Engin Topuz, Ahmet Yavuz, Ali Kaya, Aydoğan Yavaşlı, Bilal Sami Gökdemir, Dilara Keskin, Emre Can Baki, Emre Gül, Ergün Poyraz, Filiz Puluç, Halil Uzuntaş, Koray Yersüren, Oğuzhan Ertul, Salih Çağlayan, Savaş Ünlü, Tuğrul Keskin, Yusuf Piliç, Zübeyr Kındıra."



Manisa Kitap Günleri etkinliğine katılan yayınevleri ise şöyle: "44 Yayınları, Agapi, Alfa Yayıncılık, Arkadya, Ayzıt, Doğan, Dokuz Yayınları, Ephesus, Gönül Yayıncılık, İpek Yayınları, Kahramanlar Organizasyon, Kashna, Kocatepe Akademi, Koridor, Kumtoys, Nokta, Öteki, Özyürek, Panoma, Paydos, Puslu, Siyah Beyaz, Timaş, Yeşil Yayınevi." - MANİSA