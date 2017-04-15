Manisa Kesk Üyelerinden 13'üncü Oturma Eylemi

Kesk üyelerinden 13'üncü oturma eylemi



KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eyleminin 13'üncüsünü yaptı.



Manisa'da yaklaşık 2 bin üyesi bulunan KESK Manisa Şubeler Platformu'ndan, 10'u Eğitim-Sen'e bağlı, 3'ü de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) bağlı olmak üzere toplam 13 kişi OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Ayrıca 3 kişi de açığa alındı. KESK Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınanlar için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattıkları oturma eyleminin 13'ücüsünü gerçekleştirdi. 13 haftadır aynı saatte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturma eylemi yapan platform adına açıklamayı Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel yaptı. Demirel, "15 Temmuz darbe girişimini gerekçe göstererek, kamudan ihraç edilenlerin hepsinin yargısız infazla işinden ekmeğinden edilip toplumda itibarsızlaştırarak cezalandırılmasına karşı 13'üncü hafta Eğitim-Sen Manisa şubesi olarak oturma eylemi yapıyoruz. Türkiye'de dört büyük konfederasyon var. Kamu-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK bütün konfederasyonlardan toplam olarak şuanda 100 bin kamu emekçisi işinden oldu. Dolayısıyla bunların içerisinde darbeye teşebbüs edenler de vardır, doğrudur. Bu insanların cezalandırılması noktasında hükümet ne düşünüyorsa biz de aynısını düşünüyoruz. Darbeci cezasını çeksin. Teröre, eli kana bulaşan varsa cezasını çeksin. Kamunun malını cebine indiren kamu emekçisi cezasını çeksin. 'Devletin malı denizdir, yemeyen domuzdur' diyen kamu emekçisi varsa bunlar da cezasını çeksin. KESK'e bağlı hiçbir üyemizin terörle, darbeyle, devleti zarara uğratan hiçbir uygulamayla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Siyasi tasarruflar sonucu bu arkadaşlarımız işsiz kalmıştır" diye konuştu.



Açıklamanın ardından yapılan 1 saatlik oturma eylemi sonunda, topluluk sessizce dağıldı.