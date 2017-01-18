Manisa - Kaymakam ve Belediye Başkanı Kazada Yaralandı

Kaymakam ve belediye başkanı kazada yaralandı



MANİSA'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, makam aracı öndeki TIR'a arkadan çarpan, Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ilee Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile araç şoförü Mehmet İnci kazada yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu üzeri Selimşahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İnci yönetimindeki Gördes Kaymakamlığa ait 45 AA 118 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, toplam 5 araçlı zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlardan TIR'a çarpan makam aracındaki Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Akyol ile şoför İnci hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla önlem amaçlı Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceklerini belirtti. Ayrıca kazaya sisin yol açtığını ifade etti.



Öte yandan; zincirleme trafik kazasına kaymakamlık makam aracının dışında bir TIR, 3 otomobilin karıştığı, diğer araçlarda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.