Manisa Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir kavşakta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Mustafa Efe yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu çıkışındaki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu'ya gelen 44 yaşındaki Mustafa Kaygısız yönetimindeki 45 PD 505 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı belirtilen Mustafa Efe'nin kullandığı 45 TC 524 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmayla savrulan otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü Efe, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, Efe'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Efe'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücü Efe'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kamyon sürücü Mustafa Kaygısız, "Ben Kemalpaşa yönünden geliyordum. Frene basmama rağmen önümdeki kavşaktan gelen otomobil sürücüsü herhalde akaryakıt istasyonuna girerim diye düşündü. Ama bana çarptı" dedi.