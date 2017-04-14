Manisa Kadın Halk Otobüsü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi Ek Görüntülerle Yeniden

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Hastane, Manisa, Kadın