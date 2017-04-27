Manisa Itfaiye Su Vanasını Açamadı, Bir Ev ve Bir Araba Kül Oldu

Itfaiye su vanasını açamadı, bir ev ve bir araba kül oldu



Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ne bağlı Urganlı Mahallesinde bilenmeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev ve bir araba kül oldu. Olay yerine geç gelen itfaiye ekibindeki bir erin suyu açamaması kameralara yansıdı.



Turgutlu İlçesi'nin Urganlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Mustafa Tekdemir'e ait otomobil ve Ulki Kıvanç'a ait evde aynı sırada yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.



Arabası yanan Mustafa Tekdemir, konuşmasında "İtfaiye ekipleri olay yerine geç geldi. Gelen itfaiye personeli de acemiydi bu açık ve net. Bariz bir şekilde belliydi. Zamanında müdahale olsaydı arabam kül olmazdı" ifadelerine yer verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibindeki bir ekibin vanaya açamaması kameralara yansıdı.