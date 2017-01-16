Manisa Itfaiye Eri Yangında Yaralandı

Manisa'daki bir evde, soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.



Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle 2935 sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katında yaşayan Birol Demirci'nin evinde, dün (pazar) saat 23.00'te, soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla yangın çıktı. Konutun dumanla kaplanması üzerine Demirci, eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale edilerek söndürüldü. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri, elinden yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansında tedavi edildi. Evde ise büyük çaplı hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.