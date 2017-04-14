Manisa Iraklı Çocuk Engelli Babasını Gezdiriyor

Iraklı çocuk engelli babasını gezdiriyor



MANİSA'ya 5 ay önce yerleşen Iraklı ailenin en küçük bireyi ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Suid Sabbah Halil, her gün tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli babası Sabbah Halil İbrahim'i gezdiriyor.



Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle'deki bir bodrum katında yaşamını sürdüren 7 kişilik Iraklı aile, DEAŞ saldırıları sebebiyle önce Suriye'ye ardından Türkiye'ye göç edip, 5 ay önce de Manisa'ya yerleşti. 10 yıl önce bir trafik kazası sonucu sol ayağı ve sağ elinin ayasının bir bölümünü kaybeden aile reisi 55 yaşındaki Sabbah Halil İbrahim, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor. Bodrum katına hapsolan Sabbah Halil İbrahim'in en büyük destekçisi, ailenin en küçük bireyi, ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlu Suid Sabbah Halil. Aile fertlerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen babasına minik bedeniyle adeta ayak olan Suid, O'nu istediği yere götürüyor. Küçük elleriyle babasını gezdiren Suid'i görenlerin yüreği burkuluyor. Suid ise tek isteğinin, hayırsever vatandaşların yardımıyla babasına bir akülü araç alınması olduğunu söylüyor.