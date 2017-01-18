Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Manisa 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.



Şehzadeler Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2016 yılı yatırım programı 4. Dönem uygulama sonuçları değerlendirildi ve yatırımlar hakkında bilgi verildi.



Toplantıda konuşan Vali Güvençer, Manisa'da 333 kamu yatırım projesinin uygulandığını belirtti.



Güvençer, "Bunların toplam tutarının 3 milyar 423 milyon lira olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 871 milyon lira harcama yapılmış, bu projelere 2016 yılı için 743 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle ödeneğin neredeyse tamamı 740 milyon lirası harcanmıştır." diye konuştu.



Yüzde 50'si tamamlanan projelerden 204'ünün devam ettiğini, 24'ünün ihale aşamasına getirildiğini, 55 projeye ise henüz başlanmadığını söyleyen Vali Güvençer, "Başlanamayan projelerin başlanmama sebeplerinin, arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür." dedi.



Vali Güvençer'in konuşması ardından kurum, kuruluş ve müdürlük temsilcileri tarafından yapılan yatırımlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.