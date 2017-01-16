Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Yıldırım Açıklaması

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, kömür madenlerinin yoğun bulunduğu Soma'da hava kirliliği nedeniyle kanserin yaygın olduğu iddiaları konusunda, Soma'nın akciğer ve diğer kanserlerin görülmesi açısından Manisa'nın ilçeleri arasında sondan üçüncü sırada geldiğini kaydetti.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan 4 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğindeki dev akciğer maketi ile kanser bilgilendirilmesi yapıldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, kentte geçen yıl 197'si erkek toplam 217 akciğer ve diğer kanser vakasının teşhis edildiğini belirtti.



Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa'ya gönderilen "koca ciğer" maketi ile sağlıklı bir şekilde yaşamanın insanların elinde olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Bu anlamda sağlıklı olmanın en önemli yolu sigaradan uzak durmaktır. Sigara öncelikle KOAH, kanser ve damar hastalıklarına sebep olmaktadır. Bu konuda halk sağlığı müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerle hem halkımızı bilinçlendiriyoruz hem de sigarayı bırakmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.



İlde bin 600 kişi sigarayı bıraktı



Manisa'da kapalı ortamlarda sigara denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, ilde son 9 ayda bin 600 kişinin sigarayı bıraktığını söyledi.



Yıldırım, Kömür madenlerinin yoğun olduğu Soma'da hava kirliliğinden kaynaklı kanserin yaygın olduğu yönündeki iddialarla ilgili şunlar kaydetti:



"İlçelerimizi ayrı ayrı hem hava kirliliği hem de kanser görülme oranları açısından değerlendirmekteyiz. Burada elimize geçen veriye göre, en çok medyada ara ara yer alan hava kirliliği sebebiyle insanların muzdarip olduğu, hatta kanser vakalarının görüldüğü ilçelerimizden biri olduğu söylenen Soma'nın, Manisa'nın 17 ilçesi arasında akciğer kanseri ve benzeri kanserlerin görülmesi açısından sondan üçüncü olması sevindirici."