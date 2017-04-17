Manisa Iki Amcaoğlunun Iddiası Mahalleliyi Mutlu Etti

Iki amcaoğlunun iddiası mahalleliyi mutlu etti



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde 12 yıldır her seçimde olduğu gibi iddiaya giren iki amcaoğlundan kaybeden, mahalleliye mangal ziyafeti çekti. İddianın sonunda kazanan da kaybedende gülerken, en çok mahalleli mutlu oldu.



Yenimahmudiye Mahallesi'nde yaşayan amcaoğlu Tahir Tay ve Harun Tay, 12 yıldır seçim sonuçlarıyla ilgili iddiaya giriyor, kaybeden ise mahalleliye mangal ziyafeti çekiyor. Referandumunda Harun Tay, Türkiye genelinde evet oylarının yüzde 55 ve üzeri çıkacağını iddia ederken, Tahir Tay ise yüzde 55'in altında olacağını belirtti. Referandum sonrası kaybeden, geleneği yerine getirip, mahalleli için mangal yaktı. Yaklaşık 150 kişi, ikramları afiyetle mideye indirdi.



İddiayı kazanan Tahir Tay, "Her seçimde mahalle halkımız yararlansın diye mangal yapıyoruz. Gelen giden herkes buradan faydalanıyor. Günün sonunda da kaybeden mangalda kullanılan etlerin parasını ödüyor. 7 Haziran seçimlerini ben kazandım. 1 Kasım seçimlerinde kaybettim. Bu sefer de iddiaya girdik. Amcaoğlu Harun Tay ülke genelinde 55'in üzerinde evet çıkacak dedi. Ben ise yüzde 55'in altında evet çıkacağını, üstünde çıkmasının mümkün olmadığını söyledim" dedi.



Harun Tay ise, yapılan seçimlerin çoğunluğunda iddiayı kendisinin kazandığı vurguladı. Girdikleri iddianın sonunda genelde 1500 lira masraf çıktığını kaydeden Harun Tay, "Bu seçim iddiamızdan mahallemizdeki yaklaşık 150 vatandaşımız faydalanıyor. Hem mahalle sakinleri için, hem de bizim için bir eğlence oluyor. Artık mahalle halkımız seçimleri merakla bekler hale geldi. Artık bunu geleneksel hale getirdik. Bu geleneğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.