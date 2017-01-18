Manisa Hayvancılığının Hedefleri Salihli Çalıştayında Belirlendi

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün düzenlediği, Manisa hayvancılığının 2016 yılının değerlendirilmesi ile 2017 yılı programının oluşturulmasına yönelik toplantı Salihli'de gerçekleştirildi.



Salihli Lidya Sardes Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, Manisa ilinde hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadelede yapılanlar ve yapılması gerekenler, hayvan yetiştiriciliği ve su ürünleri konularında geliştirilmesi gereken hususlar masaya yatırılırken, hayvancılıkla ilgili üretici birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılması ile hayvancılık sektörüne farklı bakış açıları ile yaklaşmak, hastalıklarla ortak mücadele etmek için Manisa ve Türkiye hayvancılığını hep birlikte ileriye götürmek noktasındaki hedefler belirlendi.



Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantıya, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Melihşah Taşkın, 17 İlçe Müdürü, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim, zooteknist, su ürünleri mühendisleri, sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri ve özel sektör temsilcileri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, "İlimizde bitkisel üretim öncelikli olmakla beraber hayvansal üretim de önemli bir yer tutmaktadır. Özelikle kanatlı sektöründe, Manisa ülkemizin söz sahibi illerinden biri konumundadır. Türkiye genelinde broiler üretiminde ikinci, yumurta üretiminde ise üçüncü durumdayız. 225 bin büyükbaş varlığımız olup, 1 milyon 25 binin üzerindeki küçükbaş varlığımız ile azımsanmayacak derecede hayvansal üretim şehriyiz" dedi.



Manisa'nın hayvancılık durumuna dair genel bir değerlendirme yapma gereği duydukları için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Öztürk, "Geçmiş yıllarda neler yaptık, nerelerde eksikliklerimiz var, ilçeler arasındaki uygulamalarda farklılıklar var mı, varsa bu farklılıkları hangi yönde düzeltmemiz gerekiyor bunları belirlemek için böyle bir toplantıyı gerçekleştirdik. 2017 yılı içerisinde ve sonrasında hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile ilgili nasıl bir planlama yapmalıyız, hangi yönde tedbirler almalıyız, buradan çıkacak sonuçlar ile İlimizde hangi projeleri uygulamalıyız. Bunlarla ilgili tüm bilgileri elde edebilmek için toplantımızı Çalıştay formatında planladık. Çalıştay sonucunda sivil toplum kuruluşlarından aldığımız verileri de not ederek İlimize yönelik bir veri elde etmiş olacağız" diye konuştu.



Öztürk açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu tür toplantılarımız İlçe Müdürlüklerinde görevli personelin toplantıya katılımlarıyla, hem kurumsal bilgilere daha kolay ulaşmalarını sağlarken, hem de personel motivasyonunun en üst düzeye çıkmasına vesile olacaktır. Toplantıların sağladığı birlik ve tek örneklilik her yıl belirli periyotlarla İl Müdürlüğümüzde yapılacak toplantılarla pekiştirilecektir. Salihli'de düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme ve eğitim toplantımızın ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum."



İki gün süren toplantıda 27 adet sunum ve konuşma gerçekleştirildi. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürlüğündeki konu uzmanı personeller mevzuat ve uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici Birlikleri ve Özel Sektör Temsilcileri de yaptıkları konuşmalar ile sektör gözüyle değerlendirmelerini aktardı. - MANİSA