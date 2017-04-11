Manisa Görkem'in Ölümü Turgutlu'yu Yasa Boğdu

Görkem'in ölümü Turgutlu'yu yasa boğdu



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Dün (pazartesi) saat 19.30 sıralarında İzmir -Ankara Karayolu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nda, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Görkem Çakır'a Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Kocatürk Koleji'nin 7. sınıf öğrencisi Çakır, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır'ın ölüm haberini alan her ikisi de gıda mühendisi olan anne Serap Çakır ile baba Çağlayan Çakır ile kardeşi Gizem Çakır, diğer yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğuldu. Çakır'ın okulunda satranç takımında olduğu, Manisa ve Antalya'da yapılan bölge şampiyonasında birinci olarak 2-7 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hazırlanırken kazada hayatını baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Çakır, için bugün ikindide Turgutlu Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene,Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kocatürk Koleji Okulları Kurucusu Mustafa Kocatürk, Kocatürk Koleji Genel Müdürü Tahsin Bozkurt, Çakır'ın annesi Serap Çakır, babası Çağlayan Çakır, kız kardeşi Gizem Çakır, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Cenazede Çatır'ın annesi Serap ve kardeşi Gizem Çakır gözyaşlarına boğulurken, babası Çağlayan Çakır ise güçlükle ayakta durabildi. Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan'ın kıldırdığı namazın ardından hayatının baharında yaşama veda eden Çakır'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, ilçe mezarlığna götürülüp, toprağa verildi.



Öte yandan, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ertesi gün MOBESE kayıtları ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını tespit edilerek, polis tarafından yakalanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.