Manisa gece de sallandı (3)



VALİDEN İNCELEME



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı ile kentteki depremlerden en çok etkilenen Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı. Vali Güvençer ve beraberindekiler önce Mütevelli Düğün Salonu'nda, mahalle halkıyla toplantı yaptı. Sonrasında açıklama yapan Vali Güvençer, depremler sonrasında kamu kurumları olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Çok şükür ki can kaybı yok. Mal kayıpları da eski köy evlerinde. Çatlaklar şeklinde. Vatandaşımız tabii ki korktu. AFAD olarak isteyenlere çadır verdik. Hasar tespitleri sürüyor. Selendi'de değişik mahallelerde hasar gören evler var. Mütevelli Mahallesi'nde de 6 ağır, 3 orta ve 30'da hafif zarar gören evlerimiz var. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Mütevelli İlkokulu'nda hafif hasar var. Biz okulu kapattık. Hemen yanındaki sağlam olan ortaokul binasıyla, ek ilkokul binasında pazartesinden itibaren öğretim devam edecek. Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrenim görecek. Sizlerden ricam, asılsız ihbarlara itibar etmeyin. Biri muziplik olarak bir şey ortaya atıyor sonra kendisi de inanıp korkuyor. Depremi önlemenin en iyi yola alt yapının sağlam olması. Binalar sağlam olursa depremden korkulmaz. Depremi de erkenden belirleyecek bir ortam şimdiden bulunmuyor. Bilim adamları böyle küçük depremleri enerji boşalması olarak söylüyorlar. Devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.



Vali Güvençer daha sonra, hasarlı ilkokulu ve camiyi inceledi. Çadırda kalan Doğan-Ayşe Yıldırım çifti, kızları Gizem Yıldırım (17) ile sıkıntılarını, Vali Güvençer'e anlattı.