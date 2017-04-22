Manisa Gece de Sallandı (2)

AFAD'DAN MAHALEYE ÇADIR



Manisa'nın Şehzedeler İlçesi'nde dün saat 17.13'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Mütevelli Mahallesi oldu. AFAD tarafından Afet Bölge Lojistik Deposu'ndan alınan 8 çadır, sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla mahalleye kuruldu.



Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, depremde en fazla mahalledeki cami ile ilkokulun hasar gördüğünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Evlerde de küçük hasarların tespit edildiğini, 6 evde ise büyük hasar nedeniyle konuta girilmesinin risk olduğunun belirlendiğini belirten İçigen, "AFAD ekipleri tarafından uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokağa çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımız geceyi kurulan bu çadırlarda geçirdi" dedi.



Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinin bahçesine çadır kurulan Cem Yurden, misafir gelen 3 ailenin çocuklarıyla geceyi çadırda rahat bir şekilde geçirdiklerini söyledi.



19 Mayıs Sokak'taki evinin önünde kurulan çadırda geceyi geçiren Doğan Yıldırım ise "Depremden dolayı evimizde hasar oluştu. Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdik. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi çocuklarımızla rahat bir şekilde geçirdik" diye konuştu.



Öte yandan, Mütevelli Camisi ise önlem amaçlı ibadete kapatıldı. İmam Ertuğrul Aycan, ibadetin caminin yanındaki Kuran Kursu'nda yapıldığını belirtti.



MANİSA'DA HASAR DURUMU



Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde 6 hasarlı bina, 31 az hasarlı bina, 1 ağır hasarlı cami, 1 orta hasarlı ilkokulun bulunduğu belirtildi. Cami ve ilkokulun faaliyetinin durdurulması kararı alındığı kaydedildi. Selendi İlçe merkezinde 3 hasarlı ev bulunduğu; Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde 2, Gölbaşı Mahallesi'nde 1, Zıraman Mahallesi'nde 1 çadır kurulduğu belirtildi.



Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA,