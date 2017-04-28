Manisa Ergün Poyraz 'Diplomasız'ı Manisa'da Imzaladı

Ergün Poyraz 'Diplomasız'ı Manisa'da imzaladı



MANİSA Kitap Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatını konu alan 'Diplomasız' adlı kitabı için imza günü düzenleyen yazar Ergün Poyraz, "Bizi sahte diplomalı bir cumhurbaşkanı yönetiyor" dedi.



Siyasi partiler ile tarikatların yapılanmaları ve aralarındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanınan araştırmacı yazar Ergün Poyraz, son kitabı Diplomasız için imza günü düzenledi. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) savcısı Zekeriya Öz tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen, Ergenekon davasında 6 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ergün Poyraz, yeni yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatını konu alan 'Diplomasız' adlı kitabını imzaladı. İmza gününe CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de katıldı.



'YSK BAŞKANI GÜVEN'İN FETÖ BAĞLANTISI' İDDİASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması hakkında TBMM'de yaptığı çalışmaların kitapta yer aldığını belirten CHP'li Biçer, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Biçer, 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının araştırılması için bir komisyon kurulması ve konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdiklerini hatırlatarak "TBMM'de CHP milletvekilleri olarak, normalde 20 milletvekilinin imzası yeterli iken, 70 tane imza toplayarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. Diploma konusunda binlerce şaibe, usulsüzlük ve hukuksuzluk varken ne yazık ki bu reddedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının incelenmesi için yapılan başvuruyu reddeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden Ünal Demirci, Ali Kaya, İbrahim Zengin FETÖ'den tutuklu. YSK Başkanı Sadi Güven'in FETÖ ile bağlantısının araştırılması ve gerekli işlemlerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



84 YOLSUZLUK DOSYASI



Yazar Ergün Poyraz ise, "Bir insan düşünün; hakkında 84 tane yolsuzluk dosyaları hazırlanmış. Bu yolsuzluk dosyaları kimisi zaman aşımı kimisi Rahşan affı kimisi de hukuk hünerleri ile yok edilmiştir. Ama bir dosyası var ki 'Görevi ihmal: 3/132 esas numaralı dosyanın konusu; zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'tır. Bu dosya TBMM'de Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını bekliyor. Böyle bir sicile sahip birini, dünyanın hiçbir ülkesinde devletin kapısından içeri sokmazlar. Bizi sahte diplomalı bir cumhurbaşkanı yönetiyor. 19 yıllık öğretmenlere açılan 'evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' davaların aynısının bugün bu kişiye açılması gerekiyor" dedi.



Açıklamanın ardından Ergün Poyraz, kitabını satın alan sevenleri ile fotoğraf çekildi.