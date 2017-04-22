Manisa Depremden Etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde Son Durum

Manisa depremden etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde son durum(Tür: Yurt)

Manisa depremden etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde son durum

(Tür: Yurt)

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Manisa, Deprem