Manisa'dan Kısa Kısa

Sarıgöl ilçesinde salkım güvesine karşı uygulanan "Japon tuzağı" yönteminin, bağlardaki tarım ilacı kalıntılarını ortadan kaldırdığı bildirildi.



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada, ilçede 110 bin dekarlık alandaki üzüm bağlarının yüzde 60'lık kısmında, salkım güvesine karşı "Japon tuzağı" adı verilen yöntemin kullanıldığını söyledi.



Ülgen, salkım güvesine karşı kullanılan ağır tarım ilaçlarının üzümde kalıntı yaptığına dikkati çekerek, "Japon tuzağı adı verilen bu uygulama ile bağlardaki tarım ilacı kalıntıları ortadan kalkıyor." dedi.



Ziraat Teknikeri Himmet Sarıhan ise yöntemin çok yararlı olduğunu belirtti.



Emcelli Mahallesi'ndeki üzüm üreticilerinden Yunus Hasırcı ise "Her yıl, tel veya kapsülle bağlarımıza yedişer metre aralıklarla bu tuzaklardan kuruyoruz. Bu yöntem yararlı oluyor." diye konuştu.



Demirci MHP'de kongre



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Teşkilatı Olağan Kongresinde 2 aday yarışırken, mevcut başkan Yılmaz Ayhan güven tazeledi.



Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan kongreye, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, eski MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, eski belediye başkanları ve partililer katıldı.



Kongrede oy kullanan 254 delegeden 152'sinin oyunu alan mevcut başkan Yılmaz Ayhan yeniden MHP Demirci İlçe Başkanlığına seçildi. Diğer aday Ümit Kanyılmaz ise 101 oy aldı ve 1 oy da geçersiz sayıldı.



Kongrenin ardından konuşan Ayhan, "Birleştirici ve bütünleştirici olacağız. Teşkilat olarak hedefimiz ve anlayışımız, ilkeli, dürüst siyaset, şeffaf yönetim ve halka hizmet olacaktır." dedi.