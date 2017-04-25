Manisa'dan Kısa Kısa

Turgutlu'da insani yardım malzemeleri taşıyan 2 tır dolusu yardım Suriye'ye gönderildi.



Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Orhan Sayar, Semerkand Vakfı Turgutlu Başkanı İzzet Atasay, Beşir Derneği Turgutlu Temsilcisi Talip Çelik ve vatandaşlar katıldı.



Türkiye, tüm dünya da ki mazlumlara yardım ederek, onları hiç kimseye muhtaç etmeyeceklerini söyleyen Semerkand Vakfı Turgutlu Başkanı İzzet Atasay, "Türkiye bu zulme sessiz kalmıyor ve kalmayacak. Bizler, oradaki kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Kimsenin mazlum ve mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Allah, ülkemize, ümmetimize ve mağdur kardeşlerimize yardım etsin." dedi.



Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.



Demirci'de futbol turnuvası



Demirci Belediyespor kulübü tarafından her yıl mayıs ayında belediyenin desteği organize edilen futbol turnuvasında 18 takım, 3 grupta mücadele verecek.



İlçe Kaymakamı Atila Kantay ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı stadında oynanan ilk maçın topa vuruşunu yaptı.



Turnuva 25 mayıs tarihinde oynanacak final maçı ile son bulacak.