Manisa'dan Kısa Kısa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Reşat-Muzaffer Akan Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.



Düzenlenen törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Murat Yücetürk, merkezin yapımına maddi yardımda bulunan hayırseverler ve davetliler katıldı.



Törende konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Yıldırım, "Hayırseverlerimizin desteği ile tamamlanan 4 katlı ve bin 800 metrekare kapalı alana sahip merkezimizde, kanser tarama, obezite danışma ve sigara bırakma merkezleri bulunacak ve halkımızın hizmetinde olacak." dedi.



Memleketinde kalıcı eser bırakmak istediğini kaydeden hayırsever Reşat Akan da "Buraya gelen hastalar güzel bir binada tedavi görecek. Burada tedavi görenler, Allah razı olsun demeleri benim için yeterli." dedi.