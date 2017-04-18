Manisa'dan Kısa Kısa
Demokratik Sol Parti (DSP) Demirci İlçe eski Başkanı Yunus Çınar, düzenlenen törenle AK Parti'ye geçerek üye kaydını yaptırdı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Demirci İlçe eski Başkanı Yunus Çınar, düzenlenen törenle AK Parti'ye geçerek üye kaydını yaptırdı.
Demirci Belediyesinde düzenlenen törende DSP eski İlçe Başkanı ve 1999 Demirci Belediye Başkan Adayı Yunus Çınar'a, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Ertuğrul Uyar tarafından üye kaydı yapılarak, parti rozeti takıldı.
Törende konuşan Çınar, "Kaçan değil, kalıcıyız. Rahmetli Bülent Ecevit döneminde Demirci'ye hizmetler yaptık. DSP'de teşkilat kalmadı, dağıldı. Biz de çalışandan yana AK Parti'ye geçtik. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz, başımızın üstünde yeri var." dedi.
AK Parti Demirci İlçe Başkanı Ertuğrul Uyar ise parti ve Demirci için hayır olması dileğinde bulundu.
Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Demirci'ye hizmet etme arzusu taşıyan bir ekip olduklarını belirterek "Bu yolda bizimle beraber olmak, çalışmak için gelen Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Ortak paydamız Demirci ve Türkiye olacak." diye konuştu.
Turgutlu Devlet Hastanesine cihaz bağışı
Turgutlu Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinde kullanılmak üzere hayırseverler tarafından 180 bin lira tutarındaki OCT (Optik Koherens Tomografi) cihazı bağışlandı.
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, başhekim Sabri Taşçıoğlu, hastane müdürü Mustafa Ergun ve hayırseverler Cavit Çıkıkçı ve Zeki Kurşun'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, bağışlanan cihazın tanıtımı yapıldı.
Cihaz sayesinde hastaların Manisa ya da İzmir'e gitmek zorunda kalmayacaklarını belirten Kaymakam Turan, "Yeni cihazımız ilçemize hayırlı olsun. 180 bin liralık bir cihaz bağışlayan hayırseverlerimizde çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi ve kaliteli işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Devlet Hastanesi Müdürü Ergun ise bağışlanan cihazın Manisa ve İzmir'deki özel hastanelerde bulunduğuna dikkati çekti.