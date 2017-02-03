Manisa'dan Kısa Kısa

Yunusemre Belediyesi, yabancı uyruklu vatandaşların da nikahlarını kıyarak mutluluklarını birleştirdi.



Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, 2016 yılında 23 yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydıklarını kaydetti.



Nikah başvurusunda bulunanlar arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu kaydeden Çerçi, 2016 yılında 13 İran, 4 Alman 3 Rus 3 Suriye uyruklu çiftin nikahını kıydıklarını ifade etti.



Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Çerçi, "Evlilik müessesi çok kutsal bir müessese. Evli eşler arasında önce sevgi, muhabbet, sonra saygı olmalıdır. Yunusemre Belediyesi olarak dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanlarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz." diye konuştu.



Kanser ve organ bağışı konusunda bilgilendirme



Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşların kansere yönelik farkındalıklarını arttırmak ve organ bağışı konusunda bilgilendirmek amacıyla stant açtı.



Doğru alışkanlıklar ile vatandaşların kanserden korunabileceğini söyleyen İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Özgür Sekreter, "Kanser ile mücadelede vatandaşlarımızı erken teşhiste bulunabileceğimiz tarama merkezlerine davet ediyoruz. İlimizde ve ilçelerimizde bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." diye konuştu.



Yapılan açıklama sonrasında vatandaşlara kanser ve organ bağışı konusunda broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.



Çiftçi eğitimleri devam ediyor



Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Şehzadeler ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile bağ budama ve yeni bağ tesisi kurma kursu düzenledi.



Şehzadeler ilçesi Yeşiyköy Mahallesinde düzenlenen kursta, Ziraat Mühendisi Abdülkadir Çelik ve Ziraat Teknisyeni Faruk Telbiş tarafından bağlarda budama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile yeni bağ tesisi kurma konularında üreticilere eğitim verildi.



Verilecek eğitime, 40 kursiyer katılacağını, 104 saat süreceğini, teorik ve uygulama olarak iki aşamada gerçekleştirileceğini belirten Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, "Kurslarımız Yeşilköy Mahallemizin dışında Hamzabeyli, Selimşahlar ve Karaağaçlı Mahallelerimizde de devam edecek. 155 üreticimiz eğitim alacaktır." diye konuştu.



Sarıgöl'de verem hastalığına dikkat çekildi



Sarıgöl toplum sağlığı merkezi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda açılan stantla verem ve rahim ağzı kanseri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.



Sağlıklı yaşam aracında, videolu sunum yapılarak vatandaşlara eğitici ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.



Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdal Görkem Gavcar, gazetecilere yaptığı açıklamada veremin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Öksürürken, aksırırken mutlaka ağız kapatılmalıdır. Veremli hastalar kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikte iken ağza maske takılmalıdır. Veremli hastaların çevresindekiler de mutlaka düzenli olarak ilaçlarını kullanmalıdır." diye konuştu.