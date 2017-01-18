Manisa'dan Kısa Kısa

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek gençleri makamında kabul etti.



Minnetler Mahallesinden askere gidecek olan gençler Yalçın Çetinkaya, İlhan Bal, Abdullah Bilgin ve Süleyman Çimen'i makamında misafir eden Başkan Selçuk, Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve traş takımı hediye etti.



İlçede askere gidecek gençlerin uğurlanmaya başladığını kaydeden Başkan Selçuk, "Baba ocaklarından ayrılıp vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olacak olan gençlerimize sağ salim gidip gelmelerini temenni ediyorum. Belediyemiz olarak gençlerimiz için hazırlattığımız asker paketimizi hediye ediyoruz." diye konuştu.



Köprübaşı ilçesinde 15 Temmuz anma etkinliği



Köprübaşı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma" etkinliği düzenlendi.



Düzenlenen etkinliğe ilçe Kaymakamı Kemal Balaban, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdullah Ölmez ve Fevzi Yüksel ile ilçe protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğrenciler ile veliler katıldı.



Lokma hayrı ve resim sergisinin açılışı ile başlayan etkinlikte şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.



TEOG sınavlarında dereceye giren öğrencilere ilçe Kaymakamı Balaban ve diğer protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler ile velilerine, veli gurur belgeleri verildi.



Sarıgöl'e gelen Fransız bisikletli turistler



Fransa'nın Millau kentinden 8 Ekim 2016 tarihinde bisikletleri ile yolculuğa çıkan Boris Laur (29) ile Isaure Boucharenc (30) Sarıgöl ilçesinde mola verdi.



Türkiye'ye geleli 1 hafta olduğunu belirten Laur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar bisikletle toplamda 4 bin 300 kilometre yol aldık. Günde 70 ile 80 kilometre kadar yol alıyoruz. Amacımız bisikletlerle ülkeleri gezmek.Ülkelerin geleneklerini, yaşamlarını, güzelliklerini tanımak. Türkiye insanları gerçekten çok misafirperverler. Türkiye'de Pamukkale, Fethiye, Ürgüp, Göreme ile Karadeniz bölgesini gezmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Diğer bisikletli Fransız Boucharenc da yol arkadaşı Laur ile macera olsun diye bisikletle dünya turuna çıkmayı planladıklarını söyledi.



Fransız bisikletliler daha sonra ilçeden ayrıldılar.