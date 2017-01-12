Manisa'dan Kısa Kısa

Turgutlu ilçesinde çalıştığı tuğla fabrikasında işten çıkarılan ilkokul mezunu Hasan Atilla (42), aldığı işsizlik maaşı ile yazdığı kitabını bastırdı.



Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokulu zor şartlarda tamamladığını ve kitap çıkarmanın çocukluk hayallerinden biri olduğunu söyledi.



"Çocukluktan beri 'Günün birinde ben de bir kitap yazabilir miyim' diye bir hayalim vardı." diyen Atilla, bu alanda biraz emek sarf ettikten sonra bunun mümkün olabileceğine inandığını söyledi.



Çevresindeki arkadaşlarından da destek gördüğünü anlatan Atilla, şöyle konuştu:



"2004-2005 yıllarında yerel gazetelerde yer alan yazılarımın bir araya getirildiği bir çalışma oldu. Çok zor şartlarda bu kitabı bastırabildik. Kendi imkanlarımı kullanarak hatta işsizlik maaşı aldığım bir dönemde ben bu işe kalkıştım. Biraz da birikimimiz vardı. Bu bana hem zaman tanıdı, hemde olanak tanıdı. Böyle bir şey oraya çıktı."



Sarıgöl'de kültür mantarı üretimi



Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesinde ikamet eden çiftçilerden Mustafa Yamuk (47), ilçede ilk kez istiridye türü kültür mantarı üretiminde başarı sağladı.



Yıllardır üzüm üreticiliği yaptığını ve masrafların yüksek olması ve hava şartlarından dolayı zarar gördüğünü dile getiren Yamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni ürün arayışı içerisine girerek internet üzerinden araştırma yaptığını ifade etti.



Kültür mantarı konusunda en verimli olanının "İstiridye" türü olduğunu öğrendiğini belirten Yamuk, "Evimin bahçesinde 155 metre karelik kapalı alan yaparak istiridye türü kültür mantarını yetiştirmeye başladım. Olumlu sonuçlar aldım ve iki aylık dönem içinde ürettiğim yaklaşık 3 ton mantarın satışını yaptım." dedi.



Yamuk, üretim alanını genişletme çalışmasına başladığını sözlerine ekledi.