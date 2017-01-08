Manisa'dan Kısa Kısa

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Hadi Baba" adlı tiyatro oyununu Manisa E tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda sahneledi.



Eşinden uzun süre önce ayrılmış olan sıkılgan, asosyal roman yazarı Levent'i, Her Yerde Aşk Yayınevi editörünün aramasıyla başlayan "Hadi Baba" adlı mizahi oyun, Manisa E tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda izleyiciyle buluştu.



Oyun sonunda E tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumu müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'e teşekkür ederek, tablo hediye etti ve çiçek takdim etti.



Karla mücadele devam ediyor



Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, kar yağışının etkili olduğu tüm ilçelerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Gördes ve Ahmetli ilçeleri olmak üzere kar yağışının olduğu ilçelerde, ekiplerin yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptığını belirtti.



Çalışmaları vatandaşların gündelik hayatının sekteye uğramaması için aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Gençoğlu, şunları kaydetti:



"Manisa'nın kar yağışının etkisi altına girmesiyle beraber hazır bir şekilde bekleyen ekiplerimiz hemen harekete geçerek çalışmalarına başladı. Yağışın etkili olduğu tüm bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları devam edecek."