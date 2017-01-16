Manisa'daki Yağış

Sarıgöl ilçesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.



İlçedeki sağanak çiftçileri sevindirirken, esnafı mağdur edip adeta iş yerlerinde mahsur bıraktı.



İlçede özellikle Şehit Esin Akay, Tırazlar, Hükumet Konağı önü, Alaşehir caddelerinde sel suları nedeniyle yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkiledi.



Caddelerin sel suları ile kaplanması sonucu vatandaşlar ve araçlar sel sularından güçlükle geçmeye çalıştı.



Sağanak üzüm üreticilerini ise sevindirdi.