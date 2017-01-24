Manisa'daki Üzüm Bağlarında İnceleme

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, oda heyeti ile Yunusemre ve Şehzadeler i·lçelerindeki üzüm bağlarını inceledi.



Kaçire, il genelinde görülen yağışların bağların olgunlaşma sürecine denk geldiği için olumlu olduğunu söyledi.



Yağış için "Afet değil bereket" diyen Kaçire, şöyle konuştu:



"Yaptığımız incelemelerde yağışlar sebebiyle şu ana kadar Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hiçbir şekilde zarar olmadığını tespit ettik. Ayrıca ne odamıza ne de İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze herhangi bir şikayet gelmedi. Bundan sonra da inşallah afet olmaz ve çiftçimiz bereketli bir yıl yaşar. Eğer bu yağmur mart ve nisan aylarında yağsaydı tarım sektörü felç olurdu."