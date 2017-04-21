Manisa'daki Uyuşturucu Operasyonu

Demirci ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden Demirci ve Salihli ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Düzenlenen operasyonlarda, Demirci ilçesinde H.D. ile Salihli ilçesinde Ö.A. ve Y.D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklandı.