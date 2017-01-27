Manisa'daki Trafik Kazası

Salihli ilçesinde dün tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.



Salihli'nin Taytan Işıklı Kavşakta dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Bilgin Erdel, hayatını kaybetti.



Erdel'in İzmir'de defnedileceği öğrenildi.



Alaşehir'den Gölmarmara'ya giden Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 plakalı tır ile Köprübaşı istikametinden Salihli'ye gelen Bilgin Erdel (34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet, çarpışmış, kazada kamyonet sürücüsü Bilgin Erdel ile Esmagül Özdemir (11) yaralanmıştı.