Manisa'daki Terör Operasyonları

Manisa'da geçen ay düzenlenen terör operasyonlarında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ancak savcılığın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınan HDP'nin 5 ilçe başkanı ve bir ilçe yöneticisi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M, HDP Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K, HDP Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B, HDP Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve HDP Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Manisa'da aralık ayında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının adli kontrol kararına itiraz ettiği 6 zanlı, yeniden gözaltına alınmıştı.