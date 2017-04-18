Manisa'daki Teknoloji Geliştirme Bölgesine Yoğun Talep

SEDAT ŞİMŞEK - Dev firmaların üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'da sanayinin Ar-Ge ihtiyaçları ve prototip çalışmaları için oluşturulan teknoloji geliştirme bölgesi, yoğun ilgi dolayısıyla kısa sürede yüzde 75 doluluğa ulaştı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin bilgi birikiminin mal ve hizmetlere dönüşmesini sağlamak ve sanayi tesislerini desteklemek amacıyla kurulan ve mart ayında açılan bölgenin 60 firma ile çalışmaya başladığını belirtti.



Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgelerinde genelde bilişim ağırlıklı firmaların faaliyet gösterdiğini, Manisa'da ise reel sektöre ağırlık verdiklerine işaret eden Aktaş, "Bünyemizdeki 60 firmanın yüzde 70'i reel sektör firmasıdır. Biz öncelikle reel sektöre dokunmak istedik. Hedefimiz 20 yılda ulaşılacak hedefi 5 yılda gerçekleştirebilmek. Bütün iş modellerimizi ve stratejimizi bu çerçevede oluşturmuş durumdayız." dedi.



Bölgenin 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu, 5 bin metrekarelik bölümünde Ar-Ge ofislerinin bulunduğunu kaydeden Aktaş, Manisa'nın ülkenin en büyük sanayi merkezleri arasında yer almasının girişimcileri teşvik ettiğine işaret etti.



Binayı ocak ayında teslim aldıktan sonra girişimcilerle temasa geçtiklerini söyleyen Aktaş, "Açıldığı gün 60 firmanın faaliyete başladığı ilk teknoloji bölgesiyiz. İlgi çok yüksek. Burada faaliyete başlayan firmaların referansıyla her gün bir iki firma başvuruda bulunuyor. Fakat kapasitemiz 80 firma, bunun üzerine çıkarmak istemiyoruz çünkü firmalarla tek tek ilgileniyoruz. Burası üretimin değil, üretimi yapılacak prototiplerin geliştirildiği bir yer olacak. Başlangıç için iyi bir firma kompozisyonu oluşturduk. Manisa'nın büyük firmaları ve bizim büyütmeyi hedeflediğimiz firmalar mevcut. Gelecekte bu bölgenin 'Yunt Dağı Vadisi' olarak adlandırılmasını umut ediyoruz."



Gençlere destek



Prof. Dr. Aktaş, teknoloji geliştirme bölgesi içinde yer alan kuluçka merkezine de önem verdiklerini, iş fikri veya projesi olan gençlere ücretsiz hizmetler vereceklerini belirterek, genç girişimcilere şirketleşme aşamasında karşılarına çıkan engelleri kaldırma konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.



Manisa'da Yunt Dağı bölgesindeki teknoloji geliştirme bölgesinde Vestel'in de aralarında bulunduğu büyük firmaların yanı sıra büyüme potansiyeli olan ve çeşitli sektörlerden şirketler faaliyet gösteriyor.