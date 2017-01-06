Manisa'daki Soygunları Kamera Görüntüleri Aydınlattı

Manisa'da 2 akaryakıt istasyonundan soygun yapan zanlılar, güvenlik kamerası görüntülerindeki silah ve giysi detayları sayesinde yakalandı.



Şehzadeler ilçesinde 6 ve 15 Aralık 2016'da 2 akaryakıt istasyonuna gelen silahlı 3 kişi, yaklaşık 40 bin lira alarak kaçtı.



Soygunu, istasyondaki yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları kaydetti.





Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki detayları inceleyerek eşkalini tespit ettiği zanlıların bulunduğu Şehitler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Evdeki aramada olayda kullanıldığı belirlenen bir silah ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Aramada, bir zanlının soygun sırasında giydiği mont da ele geçirildi.



Zanlılar S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), emniyetteki işlemlerin ardından "öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yağma ve tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



Görüntülerde, kar maskeli 3 kişiden birinin akaryakıt istasyonu kapısında gözcülük yapması, diğerlerinin pompalı tüfek ve tabancayla istasyona girdikten sonra tehditle paraları alarak kaçmaları yer alıyor.