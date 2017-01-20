Manisa'daki Semt Pazarlarının Ucuzluğu

Manisa Meyve Sebze Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halim Şener ile Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Manisa'daki semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin, Ege Bölgesi'ndeki diğer semt pazarlarına göre daha ucuz olduğunu ileri sürdüler.



Manisa'nın bir tarım kenti olduğunu belirten Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim ve ürün çeşitliliği noktasında oldukça zengin olduğunu söyledi.



Manisa'nın üretim bölgesi olmasından dolayı, sebze ve meyvelerdeki kar oranlarını düşük tuttuklarını kaydeden Şener, "Bugün İzmir, Denizli, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir illerine baktığınız zaman Manisa'da satılan ürünlerin hem daha ucuz hem de daha kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Üreticiden direkt tüketiciye ulaştırdığımız için böyle. Bu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda tazelik bakımından da öndeyiz. Günübirlik toplanan mallar, aynı gün içerisinde vatandaşların sofralarına giriyor. Bu noktada İzmir ve çevre illerden birçok vatandaş da Manisa'daki semt pazarlarını tercih ediyor. Halkımızın pazarlara gösterdiği ilgi oldukça yüksek. Böylelikle üreticimiz kazanırken, vatandaşımız da bütçesine uygun bir şekilde mutfağına taze ürünler götürebiliyor. Biz de pazarcı esnafı olarak elimizden geldiğince en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire ise "Ege Bölgesi'ndeki en ucuz semt pazarları Manisa'da. Bunu yıllarca yaptığımız gözlem ve analizlerimiz sonucunda söylüyorum. Bizim kentimiz tarıma dayalı olduğu için hem taze hem de ucuz ürünlere erişebiliyoruz." dedi.



Sabah aldıkları sebze ve meyveleri hava kararmadan satabildikleri için mutlu olduklarını belirten pazarcı esnaflarından Ahmet Kurt ise "Büyükşehirlerde satılan sebze ve meyvelerin yarı fiyatına daha kaliteli ve taze ürünler satıyoruz. Böylece vatandaşımız taze ürünlere erişirken biz de güzel satış yapıyoruz. Birçok kentin pazar yerlerini gezmiş biri olarak, vatandaşın alım gücüne en uygun pazarın Manisa'da olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.