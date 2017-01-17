Manisa'daki Maket Telefon Hırsızlığı

Şehzadeler ilçesinde bir cep telefonu dükkanının camını kırarak, gerçek sandığı maket cep telefonlarını çalan 16 yaşındaki M.T'yi babası emniyete teslim etti.



Edinilen bilgilere göre, baba T.T. güvenlik kameralarına yansıyan olayda teşhis ettiği oğlunu ikamet ettikleri Gölmarmara ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.



M.T'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta gece yarısı yaşanan olayda bir cep telefonu dükkanının camı kırılmış, teşhirde bulunan maket cep telefonları çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı dükkandaki güvenlik kameralarına yansımıştı.