Manisa'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası davası ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile 4 yöneticisi hakkında açılan "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" davası birleştirildi.



Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma'daki maden faciası davasına bakan mahkeme heyetinin, 62 sayfalık gerekçeli karar aldığını, ana dava ile Alp Gürkan ve diğer yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur, Haluk Evinç hakkında açılan davayı birleştirmeye karar verdiğini belirtti.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi salonunda pazartesi günü duruşma yapılacağını kaydeden Arslan, şu bilgileri verdi:



"Davaların birleştirilmesiyle onların davası da ana dosya üzerinden yürüyecek. Bundan önceki duruşmada, müdahil ve sanık vekillerine dosyanın esası, yani kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapmak ve beyanda bulunmak üzere süre verilmişti. Pazartesi görülecek duruşmada hem müdahil vekilleri hem de sanık vekilleri son savunmalarını yapacak. Sanık vekillerinin yeni talepleri olabilir ancak mahkeme heyeti yeni bilirkişi ve inceleme taleplerini reddetmişti. Bu anlamda yine ret kararı vereceğini düşünüyoruz."



Yöneticiler hakkında açılan dava



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Gürkan ile yöneticiler Yiğit, Kebapçılar, Bodur ve Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi talebiyle Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Hazırlanan iddianamede şüphelilerin, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası davasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül'de alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.



Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda yargılanmalarına tutuksuz devam edilmesine karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.