Manisa'daki Fetö/pdy Soruşturması

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında askeri personel, infaz koruma memuru ile ihraç edilen komiser yardımcısının bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan soruşturma kapsamında Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da düzenledikleri eş zamanlı operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan, aralarında 5 askeri personel, 8 infaz koruma memuru, meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısı bulunan toplam 24 şüpheliyi örgütün içinde faaliyet gösterdikleri ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına almıştı.