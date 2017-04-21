Manisa'daki Fetö/pdy Davasında 2 Tahliye

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'Türk Telekom yapılanması' soruşturması kapsamında, açığa alınıp tutuklanan iki yazılım teknikeri ve bir yazılım mühendisinin Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Gökhan Y. ve Cüneyt U. adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, cep telefonunda ByLock tespit edilen Turgay P.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Manisalı sanıklar Cüneyt U., Gökhan Y. ve Turgay P. hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği yetkisizlik kararı nedeniyle Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve Türk Telekom'daki görevlerinden daha önce açığa alınan sanıklardan Silivri Cezaevi'nde bulunan Cüneyt U. ve Gökhan Y. ile Söke Kapalı Cezaevi'nde bulunan Turgay P. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.



FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle görevden alınıp, tutuklanan sanıklardan evli, 2 çocuk babası 33 yaşındaki Gökhan Y., "Türk Telekom'da 4 yıl yazılım teknikeri olarak görev yaptım. 4 Ağustos 2016'da görevden alındım. Kesinlikle ByLock ile alakam yok. Daha önce de duymadım böyle bir şeyi. Ücretsiz olduğu için interneti üst ve alt komşumla paylaştım. Kesinlikle cemaat toplantılarına katılmadım. ByLock'u daha önce bilmiyordum. Darbeden sonra böyle bir programdan bahsettiklerinde öğrendim" dedi.



'KOMŞULAR BAĞLANMIŞ OLABİLİR'



Aynı soruşturma kapsamında Silivli Cezaevi'nde tutuklu bulunan 36 yaşındaki yazılım teknikeri Cüneyt U. da ifadesinde, 2008 yılında Manisa Türk Telekom Müdürlüğü'nde göreve başladığını belirtti. Mahkeme hakiminin "ADSL hattı üzerinde ByLock tespit edilmiş, kullandın mı?" sorusunu üzerine Cüneyt U., "Kesinlikle kullanmadım. Modemim şifresiz, gelen misafir ve komşular bağlanmış olabilir. O ev babamın eviydi ve evlenene kadar orada yaşadım. Evlendikten sonra internet hattı orada kaldı. Ailemde ByLock kullanan biri kesinlikle olamaz" dedi. Evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait 'Dua Mecmuası' isimli kitabın ele geçirildiğinin sorulması üzerine, "Kitap eşimindir, kitabı merak ettiği için almıştır. Okumadık bile. Suçum yok, ByLock kesinlikle kullanmadım. İnternetim ücretsiz olduğu için şifreyi hiç düşünmedim" dedi.



Hakimin, "Ücretsiz diye de yoldan geçene şifre verilir mi? Neden şifresiz?" diye sorduğu Cüneyt U., "Başıma böyle bir şey gelebileceğini düşünmediğim için şifre koymadım" diye yanıt verdi.



'BYLOCK PROGRAMINI BİLMİYORUM'



Söke Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türk Telekom Yazılım Mühendisi 30 yaşındaki Turgay P. de ifadesinde, terör örgüt ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Telefonunda ByLock programı tespit edilen Turgay P., "Yemin ederim, böyle bir yapının içinde bulunmadım. ByLock'un nasıl bir program olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sıfır telefonum hiç olmadı. Hep ikinci el telefonlar kullandım. Ortak alanlarda internet kullandım, arkadaşlardan bağlandım. Herkese açık alanda bağlandığımda bulaşmış olabilir. Bazen interneti arkadaşlarla ortak kullanıyorduk, ondan olmuş olabilir. Örgütün evlerine gitmedim, yurt dışı gezilerine katılmadım. Körfez Dershanesi'ne sadece deneme sınavlarına girmek için kayıt yaptırdım. Uygun görülürse tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



TANIKTAN, 'BYLOCK KULLANDIM' İFADESİ



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dana önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan ve duruşmaya tanık olarak katılan Y.Y. isimli kadın ise ifadesinde, telefonunda 'ByLock' programı olduğunu ve kullandığını itiraf etti. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Y.'nin üst kat komşusu olduğunu belirten Y.Y., "Gökhan Y. ile aynı yerde oturuyoruz. Telefonumdaki ByLock'u kendim kurmuştum. Gökhan Y.'nin internetini kullandığım zamanlar oldu. Ancak kasıtlı olarak değil, kendi internetim yetmediğinde bağlandım. Gökhan Y.'nin ByLock ile hiçbir bağlantısı yoktur. Özel görüşmelerimi ByLock üzerinden yaptım. Eğer Gökhan Y., bu sebepten tutuklandıysa diye tanıklık yapmak istedim. Ben de 2014 yılı Ekim ile 2015 yılı Kasım ayları arasında ByLock vardı. Çalıştığım otomotiv satış firmasında yardım da topluyordum, bu kapsamda savcılıkta dosyam var" diye konuştu.



2 SANIK TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST



Sanık ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Gökhan Y. ve Cüneyt U.'nun güvenlik ağı düşük internet kullanması, somut olmayan deliller ve tutukluluk halleri göz önüne alınarak, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verdi. Diğer sanık Turgay P.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi. - Manisa