Manisa'daki Fetö Operasyonu

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 6 kamu görevlisi ile açığa alınan 225 personelin görevlerine iade edildiği açıklandı.



Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli istatistiklerini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa'da bin 893 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 97 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 650 kamu personeli de açığa alındı.



Yapılan açıklamada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 946 kamu görevlisinden 494'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 354 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 98'inin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 58 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.



Diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 39 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 61 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken, 36 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı.



Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 225 kamu görevlisi ile ihraç edildikten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 4 akademisyen, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden de birer personelin görevlerine iade edildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada ayrıca Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında 2 bin 340 kamu görevlisi ve yakınının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi. - MANİSA