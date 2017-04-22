Manisa'daki Depremlerin Yol Açtığı Hasarlar Tespit Ediliyor

Manisa Valiliği Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada Selendi depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için 8, Şehzadeler depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için de 10 adet çadır kurulduğu bildirildi.



Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası yapılan çalışmalar ve tespit edilen hasarlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Selendi ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası Selendi ilçesine 2 Arama Kurtarma Ekibi (1 Şef 9 Arama Kurtarma Teknisyeni), 2 Hasar Tespit Ekibi Manisa'dan (4 İnşaat Mühendisi), 1 Hasar Tespit Ekibi de Selendi Belediyesinden olay yerine gönderilmiştir. İlimizde meydana gelen ikinci 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 1 Arama Kurtarma Ekibi (2 Arama Kurtarma Teknisyeni), 1 Hasar Tespit Ekibi (2 İnşaat Mühendisi) ilimiz Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesine gönderilmiştir." denildi.



Alınan ilk ihbarlara göre, Selendi Çamköy Mahallesinde (Hacıahmetler Mevkii) biri ağır hasarlı olmak üzere, 4 evin hasarlı olduğu anlaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"AFAD Başkanlıktan Selendi ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlarımız için 8 adet çadır talebinde bulunulmuş olup; Afet Bölge Lojistik Deposundan alınan çadırların Selendi İlçesinde kurulumu başlamıştır. Selendi Kaymakamlığından alınan bilgilere göre; Karakozan Mahallesinde (Karnıyarık Mevkii) 3 evin çatısının çöktüğü ve 1 ahırda hasar oluştuğu, Dumanlar Mahallesinde 2 evde duvar çatlakları olduğu, Kabaklar Mahallesinde (İmizler Mevkii) 3 binada duvar çatlakları olduğu, Zulaman Mahallesi ve Terziler Mahallesinde duvarı çatlayan evlerin olduğu öğrenilmiştir. Olay yerindeki ekiplerimiz tarafından Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesinde az hasarlı çok sayıda bina bulunduğu ve aşağı caminin orta hasarlı olduğu belirlenmiştir. AFAD Başkanlıktan Mütevelli Mahallesinde evleri hasar gören vatandaşlarımız için 10 adet çadır talebinde bulunulmuş olup; Afet Bölge Lojistik deposundan alınan çadırların Mütevelli Mahallesinde kurulumu başlamıştır. 17.30'da Kızılay İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre; saat 17.00'de 1 adet yemek dağıtım aracı olmak üzere, 3 adet araç ve 6 adet uzman ekip bölgeye ulaşmış. Depremlerde can kaybı olmamıştır. Yaralanan vatandaşımız yoktur. AFAD İl Müdürü Bekir Şen de ayrıca olay yerinde çalışmalara devam etmektedir." - MANİSA