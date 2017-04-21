Manisa'daki Depremler - Hasar Gören Okul
- Manisa'daki depremler Mütevelli Mahallesindeki Mütevelli İlkokulu Yetkililerin okula gitmesi ve okulda incelemelerde bulunması MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Manisa'daki depremler
Mütevelli Mahallesindeki Mütevelli İlkokulu
Yetkililerin okula gitmesi ve okulda incelemelerde bulunması MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesindeki Mütevelli İlkokulu'nun duvarında çatlaklar oluştu. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı depremin hasar oluşturduğu bölgede incelemelerde bulundu.