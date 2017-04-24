Manisa'daki Depremler

Manisa'nın Selendi ilçesinde, geçen cuma günü meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde zarar gören yapıların ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Selendi ilçesinde depremden zarar gören konutların hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, Saruhanlı ilçesinde ise devam ettiği belirtildi.



Selendi ilçesinde 14 mahallenin depremden etkilendiği kaydedilen açıklamada, "28 adet ağır hasarlı konut, 3 adet ağır hasarlı ahır, 1 adet ağır hasarlı cami (Hacı Ahmetler Cami), 67 adet az hasarlı konut, 7 adet az hasarlı ahır ve 2 adet az hasarlı kamu binası (Karnıyarıklar Camii ve kullanılmayan Karnıyarıklar İlkokulu) tespit edilmiştir." bilgisi aktarıldı.



Saruhanlı ilçesi



Depremden etkilenen Saruhanlı'da ise hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede 6 ağır, 3 orta ve 30 kadar hafif hasarlı ev tespit edildi.



Evlerinin hasarlı olduğunu bildiren yaklaşık 30 vatandaşın konutlarındaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde depremde hasar gören Mütevelli İlkokulu eğitime, Mütevelli Camisi de ibadete kapatılmıştı.



Manisa'da cuma günü 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri, Selendi ve Saruhanlı'da evleri zarar gören vatandaşlar için 18 çadır kurmuştu.