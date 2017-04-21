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Manisa'daki Deprem, Izmir'de Hissedildi
Manisa'daki Deprem, Izmir'de Hissedildi
Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.
21 Nisan 2017 Cuma 19:43
Manisa
'nın
Selendi
ilçesinde meydana gelen deprem
İzmir
'de de hissedildi.
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[9528524] AA
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