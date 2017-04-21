Manisa'daki Deprem, Izmir'de Hissedildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Manisa'daki Deprem, Izmir'de Hissedildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

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Selendi, Manisa, Deprem, İzmir