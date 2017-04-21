Manisa'daki deprem Bursa'da da hissedildi



BURSA - Merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan depremi 5.2 şiddetinde kaydetti. Bursa'dan da hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açarken, can ve mal kaybının yaşanmaması sevindirdi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçeler ve Bursa merkezde de hissedildi.

(MA-MŞ)